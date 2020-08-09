ماكرون: فتح تحقيق شامل في تفجير بيروت هو مطلب للشعب اللبناني

افتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر المانحين للبنان، مؤكدا إن دور المجتمع الدولي هو أن يكون في صف الشعب اللبناني.

وطالب الرئيس الفرنسي، المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للشعب اللبناني، موضحا أن هذه المساعدات ستصل إلى الشعب اللبناني بمشاركة صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى.

وقال ماكرون: “يتعين علينا العمل سريعاً ويجب أن تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى الناس على الأرض”.

مضيفا: “نحن مع الشعب اللبناني وسنواجه تداعيات كارثة مرفأ بيروت مع اللبنانيين”.

ومن جهة أخرى، اعتبر ماكرون أن مستقبل لبنان والمنطقة على المحك، مطالبا السلطات اللبنانيةـ، بالعمل على تلبية مطالب الشعب اللبناني.

وأورد الرئيس الفرنسي: “على السلطات اللبنانية أن تباشر بالإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يطالب به الشعب”.

وأكد ماكرون، أن فتح تحقيق شامل في تفجير بيروت هو مطلب للشعب اللبناني قائلا: “لا بد لنا من بناء استجابة دولية للبنان تحت تنسيق الأمم المتحدة”.

مضيفا أنه على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب، الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع.

وكشف الرئيس الفرنسي، أن 15 رئيس دولة ورئيس وزراء سينضمون إلى مؤتمر دعم لبنان.