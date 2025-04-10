ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في جوان المقبل

قال أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تتخذ خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يكون بدافع إرضاء أي طرف، بل لأنه “خطوة عادلة” تهدف إلى دفع عجلة الحل السياسي.

وقال خلال مقابلة على قناة فرانس 5: “علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا أفعل ذلك لإرضاء أحد. سأفعله لأنه سيكون مناسبا في وقت ما”.

وأضاف “ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله كثيرون منهم”.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ماكرون إن الاعتراف المتوقع قد يكون في جوان بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.