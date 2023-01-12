ماكرون في تصريح مفاجئ: لن أعتذر للجزائر عن جرائم الاستعمار

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة صحفية، أنه لن يطلب “العفو” من الجزائر عن جرائم الإستعمار.

ويعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عليه “عدم الاعتذار” للجزائر عن الاستعمار.

وأوضح في مقابلة مطولة للأسبوعية الفرنسية لوبوان “لست مضطرًا لطلب المغفرة، هذا ليس الهدف. أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر وكل منّا يذهب في سبيله”.

وأضاف “عمل الذاكرة والتاريخ ليس ميزانًا لجميع الحسابات. على العكس من ذلك، هناك أشياء يساء فهمها، أشياء لا تغتفر”.

وتابع الرئيس الفرنسي “آمل أيضًا أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023. من أجل مواصلة عمل صداقة غير مسبوق بعد الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر في أوت 2022”.