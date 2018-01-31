ماكرون في زيارة إلى تونس لمدة يومين

أفادت وسائل إعلام، أنّ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، سيقوم اليوم الأربعاء، بزيارة إلى تونس لمدة تستغرق يومين.

حسب ذات المصادر، سيصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة تونس، بعد الظهيرة

وذلك بعد اسبوعين على احتجاجات وتظاهرات تخللتها أعمال عنف في العديد من المدن التونسية

وأفاد الإليزيه، أن الهدف من هذه الزيارة، دعم التجربة الديمقراطية التونسية.

وسيلقي ماكرون كلمة أمام مجلس الشعب التونسي غدا الخميس، كما سيلتقي بمسؤولين من التجمع المدني الناشط في تونس.