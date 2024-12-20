ماكرون كان مترددا.. بايرو يكشف كواليس تعيينه رئيسا للوزراء

كشف رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسو بايرو، عن تفاصيل تعيينه رئيسا للوزراء، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي برنامج “L’Événement” على قناة France 2، أعلن فرانسوا بايرو أن إيمانويل ماكرون. “تردد” في تعيينه رئيسًا للوزراء في 13 ديسمبر.

وتساءل فرانسوا بايرو: “أنت رئيس الجمهورية، أمامك أزمات متعددة (…) ليس من حقك أن تفكر بمن ستضعه في ماتينيون. وأن تتردد بين عدة فرضيات؟”. قبل أن يشير إلى أن إيمانويل ماكرون «متردد» بالفعل.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: “وبعد كل شيء، لماذا فعل خلاف ذلك؟ أجرينا مناقشة. حاولت فيها أن أظهر له أنني أعتقد أنه يجب أن يفعل الأشياء بشكل مختلف. وهذا هو الاختيار الذي اتخذه في نهاية هذه المناقشة”.

وكان تعيين فرانسوا بايرو في ماتينيون نتيجة ليوم مجنون للغاية. صباح يوم الجمعة، وصل فرانسوا بايرو في الساعة 8:30 صباحًا إلى الإليزيه. وحينها لم يختره إيمانويل ماكرون رئيساً للحكومة وأعلمه بذلك.

لكن خلال تبادلهما، لم يتخلى عمدة باو عن كونه خليفة ميشيل بارنييه. وهذا ما يفسر المدة الطويلة لهذا الاجتماع والتي استمرت ساعة و 45 دقيقة.

وبحسب معلومات BFMTV فإن رئيس حزب المودم أوضح لرئيس الجمهورية الفرنسي. أنه يستطيع إزاحة نواب حزبه البالغ عددهم 36 نائباً من الكتلة المركزية. وبالتالي تضييق القاعدة المشتركة في مجلس الأمة.

وأخيرا، وبعد حوالي ساعتين من التردد، تم تعيين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، و”كلفه إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة”.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه يأمل في تشكيل حكومة “خلال عطلة نهاية الأسبوع”.