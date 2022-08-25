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ماكرون: للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد لم يسمح في الإنطلاق نحو مستقبل أفضل

بقلم خالد زوبيري
ماكرون: للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد لم يسمح في الإنطلاق نحو مستقبل أفضل
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قال رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد.

وفي تصريح صحفي مشترك مع الرئيس تبون، قال الرئيس الفرنسي:”لدينا ماض مشترك معقد لم يسمح لنا في الكثير من المرات الإنطلاق نحومستقبل أفضل لعلاقاتنا.”

وأضاف ماكرون:”لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ ونحن لم نرث ماضينا لكننا نطمح إلى الأفضل بفضل الأجيال القادمة.”

وتابع ذات المتحدث:”نسعى سويا لمواصلة  الجهود لتطوير اللتعاون الثنائي في مجالي الرقمنة والصناعة السينماتوغرافية.”

رابط دائم : https://nhar.tv/yfzKX
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