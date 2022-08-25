ماكرون: للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد لم يسمح في الإنطلاق نحو مستقبل أفضل

قال رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن للجزائر وفرنسا ماض مشترك معقد.

وفي تصريح صحفي مشترك مع الرئيس تبون، قال الرئيس الفرنسي:”لدينا ماض مشترك معقد لم يسمح لنا في الكثير من المرات الإنطلاق نحومستقبل أفضل لعلاقاتنا.”

وأضاف ماكرون:”لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ ونحن لم نرث ماضينا لكننا نطمح إلى الأفضل بفضل الأجيال القادمة.”

وتابع ذات المتحدث:”نسعى سويا لمواصلة الجهود لتطوير اللتعاون الثنائي في مجالي الرقمنة والصناعة السينماتوغرافية.”