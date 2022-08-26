ماكرون: لم آت إلى الجزائر لطلب الغاز

في اليوم الثاني من زيارته للجزائر، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمساعدة الجزائر في “تنويع” إمدادات الغاز إلى أوروبا. من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.

وقال إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من مقبرة سانت أوجين، بالجزائر العاصمة لسنا في منافسة مع إيطاليا بشأن الغاز الجزائري.

وشكر الرئيس الفرنسي الجزائر على الزيادة ضخ الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا.

وصرح في هذا الشأن”أشكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا. إنه جيد لإيطاليا، إنه جيد لأوروبا ويحسن التنوع في أوروبا، الذي كان يعتمد بشدة في السابق على الغاز الروسي”.

وتابع ماكرون “قرأت وسمعت العديد من الجهات التي تقول إن ماكرون سيزور الجزائر من أجل المطالبة برفع كمية الغاز. هذا الكلام لا أساس له من الصحة. فرنسا لا تعتمد في إنتاجها بصفة كبيرة على الغاز، سوى نسبة 20 بالمئة. ويمثل الغاز الجزائري ما بين 8 و9%، وهذا يكفينا”.