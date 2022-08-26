ماكرون: لهذا خفضنا منح الفيزا للجزائريين وهذه الفئات التي ستستفيد منها

تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من مقبرة سانت أوجين ببولوغين في الجزائر العاصمة، عن منح التأشيرة للجزائريين.

وقال ماكرون في تصريح صحفي “هذا الموضوع حساس جدا، وتحدثت فيه مع الرئيس عبد المجيد تبون. نحن بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهناك العديد من العائلات الجزائرية التي تأثرت بذلك. خاصة وأن ذويهم أو آبائهم يقطنون بفرنسا”.

وأضاف ماكرون “بهذا الخصوص اتفقنا على محاربة الهجرة غير الشرعية. وكذا نحن ندرس منحها لفئات معينة مثل مزدوجو الجنسية، الممثلون، الرياضيون، رجال الأعمال، والسياسيون الذين يعملون على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع ماكرون “سنعمل أيضا على تخفيف إجراءات منح الفيزا خاصة للذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة. وقد تحدثنا أنا والرئيس تبون بهذا الخصوص إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس. واتفقنا إعطاء إشارة الانطلاق لوزراء البلدين قصد الانطلاق في العمل عليها خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة”.

وأضاف ماكرون “قبل خمس سنوات كان عدد منح الفيزا كبيرا. لكن ذلك تسبب في ارتفاع عدد الهجرة غير الشرعية، ما ساهم في تعكير صفو النظام العام. ولهذا السبب وضعنا هذه الشروط لمحاربة الحرقة من جهة ولتخفيف الاجراءات على النساء والرجال. الذين سيعملون على تقوية العلاقات الثنائية من جهة أخرى”.