ماكرون وتميم بن حمد آل ثاني يهنئان ترامب

قدم كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تهائيهما للمترشح الجمهوري دونالد ترامب. وهذا عقب إعلانه لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في تغريدة له عبر تطبيق “x” “مبروك للرئيس دونالد ترامب، مستعدون للعمل معًا”. “كما فعلنا لمدة أربع سنوات. وفقًا لقناعاتك وقناعاتي. وباحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار”.

ومن جهته، هنأ أمير قطر تميم بن حمد ترامب قائلا في تغريدة له عبر “x” “أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”. “أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك وأتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية”. و”تعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأعلن المرشح الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال دونالد ترامب، إن هذا الفوز السياسي لم تر أمريكا مثيلا له من قبل. شاكرا الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا.

كما أشار ترامب إلى أن فوزه في التصويت الشعبي يعتبر شعورا رائعا يدل على محبة الشعب. مضيفا أن “الشعب الأمريكي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ”. “يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب”. تابعا “استعدنا أغلبية مجلس الشيوخ، وسيطرنا على مجلسي الكونغرس”.

كما وعد دونالد، بتصحيح وضع الحدود، مردفا “وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة”.

في حين، قال ترامب، سأجعل أمريكا عظيمة مجددا، وسنغلق الحدود أمام المجرمين، وسأوفر فرص العمل، وأصلح اقتصاد البلاد.