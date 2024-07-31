قناة النهار ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما ! بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جويلية 2024 - 12:45 شارك غرِّد أرسل 289 0 ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما ! رابط دائم : https://nhar.tv/66Hel اقرأ أيضا الجزائر تدين اغتيال اسماعيل هنية قناة النهار 31 جويلية جزائريون : كوثر سالمي .. من رياضة ألعاب القوى لعالم الطبخ قناة النهار 29 جويلية هذه هي معايير الجزائري لاختيار شريكة الحياة قناة النهار 16 جويلية نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين قناة النهار 28 جويلية المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا .." أحلم بأن أصبح مهندسا في الذكاء الإصطناعي" قناة النهار 18 جويلية شاهد أوّل تصريح للمتحصلة على المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا قناة النهار 18 جويلية جزائريون : عماد .. براءة تعيش وسط النفايات فهل من مغيث قناة النهار 29 جويلية صاحب أعلى معدل في البكالوريا:"أملك حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي لكنني لست مدمنا عليها" قناة النهار 19 جويلية نهاركم مبروك : حصة رياضية للأطفال قناة النهار 22 جويلية صريح جدا :هذا هو الراتب الشهري الذي يحقق السعادة للجزائريين قناة النهار 29 جويلية