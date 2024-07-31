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ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما !

بقلم النهار أونلاين
ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما !
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ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما !

رابط دائم : https://nhar.tv/66Hel
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