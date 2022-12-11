ماكرون يتجه إلى قطر لدعم “الديكة” في نصف نهائي المونديال

سيحل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بقطر، لدعم المنتخب الفرنسي، أمام المغرب، في مباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وكشفت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي كاستيرا، عبر “راديو فرانس”، عن التحاق الرئيس ماكرون بقطر هذا الأربعاء.

كما أوضحت ذات المتحدثة بأن الرئيس الفرنسي، أكد التزامه بكل سعادة، حضور مباراة فرنسا والمغرب، لحساب نصف نهائي كأس العالم.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، قد نشر أمس السبت، تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها “مبروك للبلوز، البلد كله يدعمكم، سنذهب معا للنهاية”.