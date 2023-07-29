ماكرون يترأس اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر

يعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه الجمعة.

وكان ماكرون دان بـ”أشد العبارات” الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم الأربعاء. ويشار أن لدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

كما ظهر، الجمعة، الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، على التلفزيون الرسمي باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد.

وتلا بيانا بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم. وبرّر تشياني الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.