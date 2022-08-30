لا زال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يتغزل بالجزائر بعد الزيارة التي قادته مؤخرا إلى الجزائر والجولة السياحية التي قام بها. أين زار فيها الكثير من المعالم الثقافية والتاريخية والدينية، التي تفتخر بها الجزائر على غرار الجامع الأعظم.

فمنذ أن وطأت رجلي ماكرون في فرنسا، لم يتوقف عن سرد جولته وشكر الجزائريين على حسن الاستقبال. وكانت التغريدة الأخيرة التي وضعها ماكرون في حسابه الرسمي تويتر تحت عنوان “عاشت الصداقة بين فرنسا والجزائر”.

كما شكر ماكرون في إحدى تغريداته، مدينتي الجزائر العاصمة ووهران على استضافتهما. مضيفا “أشكر شبابكما، وسنواصل نسج سير هذه الحياة التي تربط فرنسا والجزائر من خلال الثقافة والرياضة وريادة الأعمال”.

في حين، أشار إلى أنه حرص، بالجزائر العاصمة، على شكر كل من يسهمون في إحياء العلاقة التي تجمع البلدين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. مضيفا “فلنفخر بهم وبما يمثلونها من كنوز أقدار مترابطة ومسارات متداخلة لحياة أشخاص يقيمون كل يوم روابط جديدة بين فرنسا والجزائر”.

ماكرون وخلال تواجده في ولاية وهران، قام بزيارة محل ديسكو ماغراب لصاحبه بوعلام بن حوى، أين بدى على وجهه علامات الانبهار. كما تلقى الرئيس الفرنسي عدة هدايا من الفنانين الذين كانوا حاضرين هناك على غرار الزهوانية وعبد القادر السيكتور.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أنه أصر على زيارة ولاية وهران والدخول إلى محل ديسكو ماغراب. مشيرا إلى أن هذا المكان مر به كبار الفنانين، خاصة مغنيي الراي.

كما أوضح ماكرون في تصريح للصحافة عقب انتهاء زيارته لولاية وهران، أنه يحترم كثيرا العالمي “دي جي سنايك”.