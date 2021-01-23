ماكرون يتفاعل مع شاب جزائري: “أشارك أمك فخرها بك.. برافو “

دفع شاب جزائري الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إلى التفاعل معه والتعليق على منشوره، بعدما نشر منشورا مؤثرا عن زيارة والدته له.

ونشر الشاب الجزائري مراد عتيق وهو صاحب شركة مقاولات في فرنسا، على موقع التواصل الاجتماعي ” LinkedIn” صوره لوالدته وهو يقبل رأسها.

كما أرفق الصورة بتعليق مطول يعبر فيه عنه فرحته بزيارة والدته له بمكتبه، وهي المرة الأولى التي تفعلها بعد 5 سنوات من افتتاحه لعمله الخاص.

وكتب في منشوره: “حين تزورك والدتك لأوّل مرة خلال خمس سنوات في مكاتب شركتك، شعور أفضل من المرور في قناتي tf1 أو tv5، أفضل من توقيع عشر اتفاقيات شراكة مع cac40.

وتابع: “تقوم بجولة معها في المكاتب، تعرّفها بالعاملين العشرة في شركتك بكل فخر، وكأنك الرئيس ماكرون نفسه “اعتذر سيدي الرئيس””.

وأردف قائلا:” تحدّق إليك متأثرة وتقول “انا فخورة بك وبأخيك”.. هذا يعادل مضاعفة المداخيل خمس مرات”.

ويضيف:” أنا فرنسي من أصول جزائرية، وأنا أقدّر كل ما قدّمته لي فرنسا مثلما صرّحت في أحد روبورتاجات France 2، وأنا فخور بأصولي الجزائرية”.

وختم منشوره بالتعليق: “إخوتنا المغاربة يقبّلون أيادي آبائهم وأمهاتهم.. نحن نقبّل رؤوسهم”.

هذا المنشور أثار اعجاب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي تفاعل معه وعلق عليه قائلا: “بعد قرائتي لما نشرت.. أستطيع أن أقول لك أنني أشارك أمك فخرها برافو لك ولفريقك”.

وحصد منشور الشاب مراد عتيق على أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة، ونشر المعني أمس فيديو يعبر فيه عن فرحته للتجاوب الكبير لصورة والدته وتفاعل ماكرون معه.