ماكرون: يجب وقف إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بوقف إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا، إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية: “إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا، يجب أن يتوقف”.

وأضاف ماكرون: “إن على الأمم المتحدة التفاوض على بنود هدنة في ليبيا، دون أن يفرض أي من الجانبين شروطا مسبقة”، حسب رويترز.

وتستضيف العاصمة الألمانية اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حلول ليبيا، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والعديد من زعماء وقادة الدول ورؤساء المنظمات.