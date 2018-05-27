ماكرون يجمع الفرقاء في ليبيا

ستحتضن فرنسا يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرا دواليا برعاية الامم المتحدة يجمع كل الأطراف الليبية المتصارعة.

وذكرت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأحد،

أن الإجتماع سيترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترعاه الأمم المتحدة.

وسيشارك فيه الأطراف المتصارعة في ليبية على غرار رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والجنرال خليفة حفتر.

وكذا 19 دولة معنية بالملف الليبي من بينها الجزائر وتونس والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإيطاليا.

ويهدف هذا المؤتمر إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية وتحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي وللتحضير لإجراء انتخابات في البلاد.