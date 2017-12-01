ماكرون يحاول تبرير عثرته في بوركينافاسو

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نفسه حول “المزحة” المثيرة للجدل مع رئيس بوركينا فاسو.

وقد تعرض ماكرون لانتقادات واسعة في الداخل ووسائل اعلام عالمية بعد خرجته خلال جولته الحالية في أفريقيا.

وأثار تعليق الرئيس الفرنسي موجة ردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي بين مدافعين عن روحه المرحة ورافضين لتلميحاته.

وفي مقابلة صحفية قال ماكرون “هذا سخيف. بيننا علاقة متساوية وهذا يعني أنه يمكننا المزاح مع بعضنا البعض”.

وليست هذه أول واقعة يواجه فيها ماكرون انتقادات بشأن خرجاته،حيث اتهجن الكثيرون تصريحه سالفا بأن أفريقيا تواجه مشكلات “تتعلق بالتحضر”.