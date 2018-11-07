ماكرون يدشن مشاريع لمجمع “سيفيتال” في فرنسا

دشن، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشاريع تابعة لمجمع سيفيتال في شارل فيل ميزيير بفرنسا.

وتتعلق المشاريع بوحدة إنتاجية لماكينات صناعة المياه النقية عالية الجودة.

وسيستحدث المشروع 1000 منصب شغل، بمدينة شارل فيل، بضواحي باريس.

وكان يسعد ربراب، قد التقى، هذا الأسبوع، الرئيس الفرنسي، أين ناقش معه المشاريع المستقبلية لمجمع سيفيتال في فرنسا.