ماكرون يرد على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول

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ماكرون يرد على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول
بقلم نسرين محفوف

رد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم السبت، على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة خاصة مع الجزيرة “أتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة”.

وتابع ماكرون “هناك أناس يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه”.

وأضاف الرئيس ماكرون للجزيرة “أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم”.


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