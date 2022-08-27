ماكرون يرسل “ديديكاس” مصور إلى dj snak من داخل “ديسكو مغراب”

ارسل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تحية مصورة للعالمي دي جي سنايك “dj snak” من داخل محل “ديسكو ماغراب” في وهران.

وفي تفاصيل الزيارة التي قام بها ماكرون للمحل، قال صاحب ديسكو ماغراب بوعلام بن حوى، “أن الرئيس الفرنسي قام بارسال التحية مباشرة الى dj snak”. قائلا فيها “ها انا هنا داخل المحل”.

كما أشار صاحب “ديسكو ماغراب” في تصريح حصري للنهار، أنه يحترم كثيرا دي جي سنايك”. ” لأنه يحب الجزائر كثيرا وهو متواضع وابن عائلة جيدة”.

وحل، فجر اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى ولاية وهران، في اطار زيارة العمل التي يقوم الى الجزائر.

وكان في إستقبال ماكرون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بمعية السعيد سعيود والي ولاية وهران بمطار الدولي لوهران احمد بن بلة. كما حضر الاستقبال القنصل العام الفرنسي بوهران، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الامنية. إضافة إلى السادة النواب اعضاء البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، اجتماعا. ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “ترأس هذا اليوم الجمعة 26 أوت 2022 رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين”.

وقد حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي.

أما عن الجانب الفرنسي، فحضره سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية، والفريق أول تييري بوركار، رئيس أركان الجيوش. وكذا المدير العام للأمن الخارجي، يوضح المصدر ذاته.

ويعد هذا الاجتماع التنسيقي –مثلما أشار إليه البيان– “الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال. حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأمنية التي تهم البلدين.