ماكرون يرفع دعوى ضد مُصور بسبب انتهاك خصوصيته!

قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول أمس الاثنين، شكوى ضد أحد المصورين، حول صورة خاصة به عرضت في معرض بباريس.

وحسب وسائل إعلام محلية، قدم ماكرون وزوجته الشكوى، بعد عرض صورة للرئيس الفرنسي في معرض بباريس، وهو يتزلج على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.

وأقيم معرض “رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم” في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

ورفض قصر الإليزيه، التعليق على خبر الدعوى الذي أشارت إليه إذاعة أوروبا 1، حسب رويترز.

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