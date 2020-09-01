ماكرون يزور المطربة فيروز ويمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي

منح الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، للمطربة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي.

قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين بزيارة منزل السيدة فيروز (85 سنة) ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته في المقابل لوحة فنية، في لقاء استمرّ لساعة وربع.

ووصف ماكرون اللقاء بالـ”مؤثر والاستثنائي”، مؤكّدا أنّه متأثّر بصوتها وفنّها الذي يختزنهما في ذاكرته، قائلا “فيروز أيقونة… هي قصص الحب”.

ويذكر أنّ الرئيس الفرنسي يؤدّي زيارته الثانية للبنان خلال أقل من شهر لدعوة السياسيين إلى تشكيل حكومة قادرة على القضاء على الفساد وإعادة البناء بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت بداية شهر أوت وأودى بحياة 190 شخصا.