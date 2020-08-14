ماكرون يزور لبنان مرة أخرى في الفاتح سبتمبر ووصول 750 عسكري فرنسي

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، لدى اجتماعها برئيس لبنان، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي ماكرون سيزور لبنان في الفاتح سبتمبر المقبل.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد أكدت فلورانس بارلي وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في المأساة التي حلّت به، لا سيما إرسال المساعدات الغذائية والطبية ومعدات الإغاثة تباعا.

وفي هذا الإطار، أعلنت بارلي عن إرسال 750 عسكري فرنسي يصلون اليوم إلى لبنان للمساعدة في جهود رفع الأنقاض واستكمال أعمال الإغاثة ومسح الأضرار.

مضيفة بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود إلى لبنان في زيارة رسمية يوم الفاتح سبتمبر لمواصلة المفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على تطور عملية إصلاح الأضرار بالمناطق المدمرة.

جدير بالذكر أن لقاء الرئيس عون بوزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، حضره من الجانب الفرنسي السفير برونو فوشيه ووفد عسكري ودبلوماسي.

فيما حضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، والمستشارون العميد بولس مطر ورفيق شلالا وأسامة خشاب.