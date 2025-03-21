ماكرون يستعطف الرئيس تبون في قضية صنصال

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أوّل تعليق له على محاكمة الكاتب الفرانكو-جزائري، بوعلام صنصال، التي جرت، أول أمس الخميس، بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، إن لدية ثقة في الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال ماكرون أمام الصحافة، على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، حول التماس 10 سنوات حبسا لصنصال: “لدي ثقة في الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون وبعد نظره ليعرف أن كل هذا ليس خطيرا. وأننا نتعامل مع كاتب كبير وهو مريض أيضا”.

كما تمنى ماكرون، في تصربحاته، أن يطلق سراح بوعلام صنصال ويتمكن من العلاج.

وأضاف الرئيس الفرنسي في السياق ذاته قالا: “آمل أن نتمكن من إيجاد حل سريع لهذا الوضع الإنساني”.. “إنها قضية مهمة جدا، ومهمة حتى بالنسبة للجزائر”.

ويذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا بحق الكاتب بوعلام صنصال. وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

ويتابع صنصال بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

ويوجد صنصال رهن الحبس المؤقت، منذ توقيفه بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، بالمطار الدولي بالعاصمة.