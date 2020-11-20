ماكرون يشيد بشجاعة الرئيس تبون ويؤكد: “سأساعده في إنجاح المرحلة الإنتقالية”

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرتها صحيفة جون أفريك، اليوم الجمعة، بشجاعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال ماكرون “سأفعل كل شيء من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون، حتى تنجح المرحلة الانتقالية في الجزائر، إنه شجاع”

وأضاف ماكرون في ذات المقابلة “لن تتغير دولة ومؤسسات وهياكل سلطة في غضون بضعة أشهر، هذا مستحيل”.

وتابع الرئيس الفرنسي “كان هناك حراك، ولا يزال موجودا، بشكل مختلف، وهناك أيضا رغبة في الاستقرار”.

ودعا ماكرون إلى عمل كل شيء من أجل نجاح هذا الانتقال، خاصة وأن الرئيس تبون لطالما دعا إلى الحوار.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الجزائر بلد عظيم وإفريقيا لا تستطيع أن تنجح دون أن تنجح الجزائر”.