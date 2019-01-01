ماكرون يطالب الفرنسيين بـ”قبول الواقع”

بعد أسابيع من تحرك السترات الصفراء احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية بفرنسا، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفرنسيين بتقبل الواقع.

وذلك عبر خطاب متلفز من قصر الإليزيه بمناسبة عيد رأس السنة، حيث قال ماكرون “علينا أن نقوم بعمل أفضل”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “دعونا نتوقف عن تشويه صورتنا وعن التظاهر بأن فرنسا بلاد لا يوجد فيها تضامن”.

وعبّر ماكرون عن الآمال بمزيد من الحقيقة والكرامة والأمل في عام 2019.

وأوضح: “نحن نعيش في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا بنى تحتية هي من بين الأفضل في العالم”.

وتابع ماكرون: “إننا ندفع القليل، أو لا شيء من أجل تعليم أولادنا، ونتلقى طبابة على أيدي أطباء ممتازين بأقل التكاليف”.

وفي الوقت الذي كان فيه ماكرون يلقي كلمته تجمّع متظاهرون يرتدون سترات صفراء في باريس، ومدن كبيرة أخرى للمطالبة بمزيد من الإجراءات لصالح الفقراء العاملين.