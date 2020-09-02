ماكرون يعانق ماجدة الرومي ويأمل في تعاون فني فرنسي لبناني

فن وثقافة
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ماكرون يعانق ماجدة الرومي ويأمل في تعاون فني فرنسي لبناني
بقلم زهيدة ث

كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، عن رغبته في تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان تجاوز محنته.

بدورها، أكدت ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر.

كما شكرت صاحبة “كلمات” الرئي الفرنسي على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، و بدا الرئيس الفرنسي متأثرا كثيرا بكلام ماجدة الرومي فعانقها.
أراد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري.


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