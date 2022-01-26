ماكرون يعترف: الاستعمار قتل متظاهرين طالبوا بجزائر فرنسية

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، بإطلاق النار في شارع ديسلي بالجزائر العاصمة. والذي أسفر عن مقتل العشرات.

أشار ماكرون خلال لقاءه مع الحركى أن فرنسا اعترف بقتل الجيش الفرنسي يوم 26 مارس 1962 لعشرات دعاة الجزائر الفرنسية.

وقال “في ذلك اليوم، أطلق جنود من الفوج الرابع النار على حشد وكان يظهر ارتباطه بالجزائر الفرنسية. وفي ذلك اليوم، انتشر الجنود الفرنسيون وأطلقوا النار على الفرنسيين. حان الوقت لقول ذلك. لقد كانت انتهى مذبحة.

وأقر إيمانويل ماكرون بأن إطلاق النار تم تجاوزه في صمت في فرنسا.

وأضاف الرئيس “أقولها اليوم بصوت عال وواضح: مذبحة 26 مارس 1962 هذه لا تغتفر للجمهورية”. كما وعد بإمكانية الاطلاع على جميع المحفوظات الخاصة بهذه القضية.

كما اعترف الرئيس الفرنسي بمجزرة 5 جويلية 1962 في وهران، حيث قُتل مئات الأوروبيين، ومعظمهم من الفرنسيين.وكذلك آخرين وعشرات الآلاف من الحركيين.

وأخيرا، أعرب ماكرون عن أسفه لعدم استقبال “العائدين” من الجزائر، والاستماع إليهم.

ودعا إيمانويل ماكرون إلى تجميع “صفحات ممزقة” للمضي قدمًا “معًا”.

وأوضح أيضًا “إنه لشرف لبلدنا أن يقول الحقيقة. إن الطريق الذي نسلكه معًا هو الطريق الوحيد الذي أؤمن به”.