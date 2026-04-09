ماكرون يعزي رئيس الجمهورية في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال 

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعازيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولعموم الجزائريين، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، ذكر ماكرون في رسالة التعزية أن الرئيس زروال، سيذكره التاريخ بأنه كان رجل دولة.

وأضاف ماكرون في رسالته أن الرئيس زروال أبقى على استمرارية مؤسسات الدولة، وإعادة الحوار، في فترة عصيبة مرت بها الجزائر.

وجدّد ماكرون، في نهاية الرسالة، تعازيه الشخصية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.