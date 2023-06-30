ماكرون يعقد إجتماع أزمة جديد بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد إجتماع أزمة جديد بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب في العاصمة الفرنسية.

ونقلت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية عن الإليزيه قولها، إنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة. اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد إحتجاجا على مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

وأضافت القناة التلفزيونية، أن الإجتماع سيعقد في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وقد يختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم اعتقال 667 شخصا خلال أعمال الشعب الليلة الماضية.

كما أقام في وقت مبكر من صباح الجمعة، محتجون فرنسيون حواجز وأضرموا النيران وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية. مع تصاعد التوترات بشأن إطلاق الشرطة النار المميت على شاب يبلغ من العمر 17 عاما والذي صدم الأمة.

وصدمت سيارات الشرطة المدرعة بقايا السيارات المتفحمة التي انقلبت واشتعلت فيها النيران في ضاحية نانتير شمال غربي باريس. حيث أطلق ضابط شرطة النار على الشاب الذي لم يتم التعرف عليه إلا باسمه الأول، نائل. على الجانب الآخر من باريس، أشعل متظاهرون النار في مبنى البلدية في ضاحية كليشي سوس بوا.

ونشرت السلطات عشرات الآلاف من أفراد الشرطة لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ثلاث ليال متتالية.