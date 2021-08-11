ماكرون يعلن إرسال طائرتين لإطفاء الحرائق إلى الجزائر غدا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إرسال طائرتين متخصصتين في إطفاء الحرائق إلى الجزائر، للمساهمة في إخماد الحرائق الأخيرة المندلعة في عدة مناطق من الوطن.،

وجاء في تغريدة للرئيس الفرنسي: “اعتبارًا من الغد، سيتم إرسال طائرتين متخصصتين في إطفاء الحرائق، وطائرة أخرى إلى المناطق المتضررة من الحرائق”.

وخلفت الحرائق الأخيرة والتي اندلعت في عدة مناطق عبر الوطن، 65 شهيدا بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا،.

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، إثر وفاة عدد من أبناء الوطن جراء الحرائق.