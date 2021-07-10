ماكرون يعلن إغلاق فرنسا قواعدها العسكرية بمالي قريبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن فرنسا ستباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي “خلال الأسابيع القادمة”. وهذا في إطار خفض عديد القوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين في منطقة الساحل.

وصرح خلال مؤتمر صحافي في أعقاب محادثات قمة مع قادة بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، أن إغلاق القواعد في كيدال وتيساليت وتمبكتو “سيستكمل بحلول مطلع العام 2022”. وأفاد إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستُبقي “على المدى الطويل بين 2500 إلى 3000” رجل في المنطقة مقابل 5100 اليوم.

موضحا أن مهمتهم الرئيسية هي “تحييد وتفكيك القيادة العليا للتنظيمين العدوين”، فضلا عن “دعم قوة جيوش المنطقة”. وأشار الرئيس ماكرون إلى ضرورة أن تنشئ الدول الأفريقية إدارات في المناطق التي تستردها عسكريا.