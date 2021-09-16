ماكرون يعلن مقتل زعيم داعش في الصحراء الكبرى “عدنان أبو وليد الصحراوي”

أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، عن تحييد عدنان أبو وليد الصحراوي. زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، من قبل القوة الفرنسية.

وغرد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، على تويتر “هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”.

وأضاف ماكرون في تغريدة أخرى “الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل. في عمليتي سرفال وبرخان، وعائلات الضحايا. التضحيات لم تذهب سدى مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين”.

“ضربة حاسمة”

هذا الصيف، في جوان وجويلية، أعلنت باريس بالفعل مقتل واعتقال العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى من قبل القوة الفرنسية. كجزء من استراتيجيتها لاستهداف قادة ومديري المنظمات الجهادية.

ونفذت EIGS هجمات مميتة بشكل خاص، استهدفت المدنيين والجنود، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من الاشتباكات، أعلن إيمانويل ماكرون في جويلية الماضي عن تقليص الوجود العسكري الفرنسي بمنطقة الساحل.