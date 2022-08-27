ماكرون يعود من وهران إلى العاصمة

عاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، زوال اليوم السبت، إلى الجزائر العاصمة، بعد زيارته لولاية وهران.

وقام، ماكرون، بزيارة محل “ديسكو ماغراب”، المتواجد في ولاية وهران. وظهر في الفيديو المتداول ايمانويل مندهشا من محتوى المحل.

ومن جانبه، أكد صاحب محل ديسكو مغراب، بوعلام حوة، أن زيارة ماكرون كانت مبرمجة منذ أسبوعين. مضيفا أن ماكرون دخل المحل وكان فرحا جدا”.

كما قال بوعلام حوة “هذا شرف لنا وسجل كلمته في المحل ثم ذهب”. تابعا “مرحبا بهذا النوع من المبادلات الثقافية”. مشيرا أن حديثه مع ماكرون دار حول العمل، حيث قام بتشجيعه من أجل مواصلة العمل.

وكان قد حل، فجر اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى ولاية وهران، في اطار زيارة العمل التي يقوم الى الجزائر.

وكان في إستقبال ماكرون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بمعية السعيد سعيود والي ولاية وهران بمطار الدولي لوهران احمد بن بلة. كما حضر الاستقبال القنصل العام الفرنسي بوهران، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، اعضاء اللجنة الامنية. إضافة إلى السادة النواب اعضاء البرلمان بغرفتيه، والسلطات المحلية.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، الجمعة، اجتماعا. ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “ترأس هذا اليوم الجمعة 26 أوت 2022 رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين”.

وقد حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي.

أما عن الجانب الفرنسي، فحضره سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية، والفريق أول تييري بوركار، رئيس أركان الجيوش. وكذا المدير العام للأمن الخارجي، يوضح المصدر ذاته. ويعد هذا الاجتماع التنسيقي –مثلما أشار إليه البيان– “الأول من نوعه بهذا المستوى منذ الاستقلال.