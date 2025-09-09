ماكرون يعين سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للحكومة

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، سيباستيان لوكورنو، رئيسا جديدا للحكومة.

ويعَدُّ اليميني سيباستيان لوكورنو (39 سنة) أحد رجال الثقة الأوفياء للرئيس الفرنسي ماكرون.

وكان سيباستيان لوكورنو يشغل منصب وزير الجيوش (وزير الدفاع) منذ 9 أشهر .

وسيخلف فرونسوا بايرو الذي صوّت البرلمان الفرنسي بحجب الثقة عن حكومته.

وحسب الرئاسة الفرنسية، كلف الرئيس ماكرون رئيس الحكومة الجديد في البداية بالتشاور مع الأحزاب من أجل التوصل إلى الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة، قبل تشكيل حكومة جديدة.