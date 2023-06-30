ماكرون يغادر قمة بروكسل مبكرا ويعود لفرنسا بسبب الاحتجاجات

غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، قمة الاتحاد الأوربي في بروكسل مبكرا عائدا إلى فرنسا وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في بروكسل وغادر القمة الاوروبية عائدا إلى باريس حيث سيترأس خلية ازمة بشأن الاحتجاجات الجارية في فرنسا منذ أيام عقب مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أنه سيتم بحث كل الخيارات مع الرئيس ماكرون من أجل إعادة الهدوء في البلاد.

ومنذ مقتل الشاب ذو الأصول الجزائرية نائل البالغ من العمر 17 عاماً خلال عملية تدقيق مروري، الثلاثاء، تصاعد التوتر في ضواحي باريس. قبل أن تتوسع رقعته ليل الأربعاء الخميس. ليشمل مدنا أخرى شهدت عمليات تخريب ومواجهات مع القوى الأمنية.

وفي أعقاب توسع موجة الاحتجاجات في مدن كبرى، أعلن الرئيس الفرنسي اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم. لبحث تداعيات هذه التطورات. مختصرا زيارته إلى العاصمة بروكسل، لحضور قمة أوروبية. ليعود إلى بلاده قبل انتهاء اجتماعات مقررة مع نظرائه.

ومن جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الحادثة: “نشعر بالقلق إزاء حادث إطلاق النار القاتل في فرنسا. ونعتبرها فرصة لمعالجة العنصرية في إنفاذ القانون”.

وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما بشأن مقتل الشاب نائل بفرنسا

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الخميس بيانا أكدت فيه أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع ب “اهتمام بالغ”. تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها “علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي و مأساوي. والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة”. معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد التي “تؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها”.

وجاء في البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل. من منطلق حرصها على الهدوء والأمن. اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”.

وأضاف البيان أن “الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية. مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن”.