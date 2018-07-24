ماكرون يقول إنه يتحمل المسؤولية في قضية “بينالا”

قال مشرعون من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن ماكرون رد بشأن تسجيل مصور يظهر فيه كبير حراسه الشخصيين.

وهو يهاجم محتجين في يوم عيد العمال في أول ماي الماضي.

ونقل المشرعون عن ماكرون، قوله “أتحمل المسؤولية بمفردي، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا مني. أنا أخضع للشعب الفرنسي”.

وقال المشرعون على تويتر إن الزعيم الفرنسي أدلى على نحو غير متوقع بهذه التعليقات خلال تجمع لأعضاء البرلمان من حزبه.

ويتعرض ماكرون لانتقادات في أكبر أزمة منذ توليه السلطة بعد ظهور لقطات لرئيس فريقه الأمني، ألكسندر بينالا.

وهو يضرب محتجا ويسحل امرأة في غير وقت خدمته وكان يضع خوذة قوات الأمن وشارات التعريف الخاصة بالشرطة.