ماكرون يلغي النظام الخاص بالجاليات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلغاء نظام “ELCO” لتعليم لغة وثقافة البلد الأصلي، الموجه لأبناء الجاليات بأوروبا، والمعتمد في فرنسا منذ 1997.

وأورد ماكرون، في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، في مدينة ملوز شمال شرق فرنسا، أنه سيتم إلغاء نظام “ELCO”، وذلك إبتداءً من بداية العام الدراسي 2020.

ويشمل هذا النظام، والذي اعتبره ماكرون أنه يشكل أحد عوامل الانفصالية في فرنسا، قرابة 80 ألف شخص من 9 دول، من بينها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وصربيا.

وقال ماكرون: “عدونا هو الانفصالية… الانفصالية تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة”.