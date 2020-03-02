ماكرون يلغي زياراته بسبب فيروس كورونا

ألغى الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون،اليوم الإثنين،حدثين مقررين هذا الأسبوع، للتركيزعلى تحضيرات فرنسا، لأزمة فيروس كورونا.

هذا وأجل الرئيس الفرنسي زيارة إلى جنوب غرب فرنسا، فيما تم إلغاء حضوره للعشاء السنوي للمجموعة اليهودية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للرئيس الفرنسي:”هذا لا يعني بأن الرئيس معزول بنفسه،هذا فقط للتركيز على موضوع إدارة الموقف(انتشار فيروس كورونا).

كما أعلنت السطات الفرنسية سلسلة إجراءات احترازية،منها منع التجمعات،في المناطق التي ينتشربها الوباء،الى إشعارأخر،علاوة على قرارإغلاق المدارس،

ودعوة السكان لتجنب التنقل،وإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر،وذلك بهدف الحد من الفيروس.