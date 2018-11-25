ماكرون يندد بالاعتداءات على الأمن والمواطنين في احتجاجات باريس

ندّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بالاعتداءات التي تعرض لها الأمن، وبعض المواطنين والصحفيين من طرف المتظاهرين، وذلك خلال الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية يوم السبت.

كما تقدّم ايمانويل ماكرون،في تغريدة له على “التويتر” بالشكر لقوات الأمن على شجاعتهم ومهنيتهم في مواجهة الاحتجاجات، وتابعا الرئيس الفرنسي قائلا : “لا مكان لهذا العنف في جمهوريتنا “.

وتجدر الاشارة، أنه أُصيب ما لا يقل عن 19 شخصاً بجروح، السبت، بينهم 4 من عناصر الشرطة الفرنسية، بعد اندلاع احتجاجات في باريس بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية لماكرون.