ماكرون ينضم لتطبيق “تيك توك” لأول مرة ليهنئ الناجحين في البكالوريا

واستحسن الناجحون، هذه الخرجة المميزة لرئيسهم لتهنئتهم بالنجاح، وحصل ماكرون، على 145 ألف مشترك عى صفحته بالتطبيق، في غضون ساعات.

وقال الرئيس الفرنسي في الفيديو: “في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم، تهانينا.. لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم”.

وتابع ماكرون: ” أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد كورونا”.

وأضاف الرئيس: “لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل حرمتم خلاله من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي، وقد ألغيت الامتحانات الرسمية في فرنسا واستبدلت باختبارات متواصلة”.

وختم ماكرون رسالته قائلا: “جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة، وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة”.

🇫🇷 French President @EmmanuelMacron is now on TikTok, the first G7 leader but not the first world or European leader to officially launch in the platform.

👉 https://t.co/nVvwSvexjV#digitaldiplomacy pic.twitter.com/WF50vgx5ST

— Andreas Sandre (@andreas212nyc) July 7, 2020