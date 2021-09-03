ماكرون يوجه تحية للأستاذ الذي أساء للرسول في أول يوم دراسي بفرنسا

نشر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الخميس، مقطع فيديو بمناسبة الدخول المدرسي في فرنسا، وجه من خلاله تحية خاصة للأستاذ “صامويل باتي” الذي قتل بقطع رأسه على خلفية عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي الكريم خلال درس عن حرية التعبير.

ووجه ماكرون، في نهاية مقطع الفيديو، الذي سجله في مرسيليا جنوب فرنسا،على هامش عودة التلاميذ والمدرسين إلى المدارس، رسالة خاصة لعائلة وأصدقاء الأستاذ قائلا : “ومع هذا الدخول المدرسي أتذكر خصوصا أسرة وزملاء صامويل باتي، لم ينساه أحد وهذا يذكرنا كم أن مهنة التعليم هي في صلب الأمة وفي صلب ميثاقنا”

وقتل الأستاذ “صامويل باتي”، صاحب الـ47 عاما وهو رب عائلة، بقطع رأسه قرب مدرسة يدرّس فيها مادتي التاريخ والجغرافيا بحي في منطقة “كونفلان سانت -أونورين”، بالضاحية الغربية لباريس. على يد لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما.