ماكرون يُعيّن قنصلا عاما جديدا بالجزائر

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قنصلا عاما جديدا لها في الجزائر، ويتعلق الأمر بالقنصل العام الفرنسي بموسكو “مارك ساديي”.

وحسب المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية الفرنسية، في عددها ليوم 13 ماي 2018، فقد تم تعيين قنصل عام جديد لفرنسا بالجزائر.

وهو المرسوم الرئاسي المُمضى من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 11 ماي، المتعلق بتعيين قنصلا عاما جديدا لفرنسا بالجزائر.

وسيستلم القنصل العام الفرنسي بالجزائر الجديد “مارك ساديي” مهامه خلفا للقنصل العام إيريك جيرارد الذي إستدعي إلى مهام أخرى.