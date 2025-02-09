ماكرون يُغني ويرقص وبشعر أشقر!

صدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مواطنيه، بعدما نشر مقطع فيديو غير مسبوق ومفاجئ، ظهر فيه وهو يرقص ويغني، وبشعر طويل، عبر حسابه على منصة “إكس”.

الفيديو، الذي بدا وكأنه مشهد محذوف من فيلم خيال علمي ساخر. أظهر ماكرون بشعر طويل، يغني ويرقص، في مشهد لم يكن يتخيله حتى أشد خصومه السياسيين.

لكن قبل أن يهرع الفرنسيون لطلب تفسير لما شاهدوه، أوضح ماكرون أن الفيديو منتج باستخدام الذكاء الاصطناعي. في محاولة - على حد تعبيره – لـ”تحسين مزاجكم”.

ورد بعض المتابعين: “أيها الرئيس، المزاج لم يتحسن… ولكن نسبة القلق زادت!”، في تعليق طريف بعد مشاهدة الفيديو.

فبينما يعاني الفرنسيون من أزمات معيشية، واحتجاجات متكررة، بدا أن الرئيس منشغل بتجارب رقمية من طراز “ماكرون في عالم ديزني”.

لكن، بعيدًا عن الجانب الكوميدي، استغل الرئيس الفرصة ليربط الفيديو بموضوع أكثر جدية – أو هكذا حاول – مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية لإحداث تغيير إيجابي في مجالات الصحة والطاقة والمجتمع.

يبدو أن رسالته كانت: “إذا استطاع الذكاء الاصطناعي جعلي أبدو مثل نجم بوب من الثمانينيات، فربما يمكنه أيضًا حل بعض المشكلات”.

وكما هو متوقع، لم يمر الفيديو مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين السخرية والانتقاد والإعجاب الغامض.

وكتب أحد المعلقين: “هل هذا فيديو ترويجي لقمة الذكاء الاصطناعي، أم مجرد اختبار لصبر الأمة؟”.

بينما دافع آخرون عن الفكرة، قائلين إن الفيديو طريقة ذكية لجذب الانتباه إلى موضوع الذكاء الاصطناعي.

وكتب أحدهم: “ماكرون يتقدم بخطوة للأمام، المشكلة أن الشعب في الاتجاه المعاكس”.

يبدو أن ماكرون أراد أن يظهر للعالم أن فرنسا ليست مجرد لاعب عادي في سباق الذكاء الاصطناعي، بل دولة في “قلب الثورة التكنولوجية”.

يُشار إلى أن “قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي” تنطلق غدا في باريس وتستمر يومين، ويرأسها ماكرون بالاشتراك مع الهند.

ومن المتوقع أن تشارك في القمة، نحو 100 دولة، إضافة إلى رؤساء دول ورؤساء شركات التكنولوجيا.

https://x.com/EmmanuelMacron/status/1888589398620389708