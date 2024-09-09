ماكرون يُهنئ الرئيس تبون بالعُهدة الجديدة

قدّم رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تهانيه الحارة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، في رسالة طويلة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أوضح الرئيس الفرنسي بأن العلاقات مع الجزائر تبقى استثنائية، في كل المجالات. ولا سيما منها المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان التهنئة الفرنسي، بأن الحوار بين الجزائر وفرنسا، يعد أساسياً خاصة مع وجود الجزائر بمجلس الأمن الأممي.

وإعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، أن روابط الصداقة قوية بين فرنسا والجزائر. وأنه يعتزم بحزم مواصلة العمل الطموح الذي تضمّنه إعلان الجزائر، لتجديد الشراكة بين البلدين.