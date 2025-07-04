ماكسيمان متحدثا عن محرز: “إنه واحد من أفضل الأجنحة في التاريخ!”

عبّر النجم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمان عن احترامه الكبير للمسيرة الكروية للدولي الجزائري، رياض محرز، معتبرًا إياه أحد أفضل الأجنحة في تاريخ كرة القدم.

وفي آخر ظهور إعلامي للاعب فينرباتشي المعار من نادي الأهلي السعودي. عبر قناة “ZackNaniProd” على “اليوتوب”، قال سانت-ماكسيمان: “رياض محرز، واحد من أفضل الأجنحة على مر العصور!”.

وأضاف المتحدث:”الناس لا يُدركون حقًا ما حققه في الدوري الإنجليزي الممتاز. سواء مع ليستر سيتي أو مانشستر سيتي. ما فعله هناك كان خارقا بكل المقاييس، مستوى فلكي بكل ما تعنيه الكلمة”.

وعن علاقته بلاعب الخضر، كشف ماكسيمان:”رياض هو الشخص الأقرب إلى قلبي في مجال كرة القدم من بين جميع الأشخاص الذين التقيت بهم في هذا المجال. لاعب استثنائي بالفعل”.