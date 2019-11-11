ماكسيم سبانو رحو: ” أنتظر بفارغ الصبر بداية التدريبات مع المنتخب الجزائري”

أعرب المدافع الجديد في المنتخب الوطني “ماكسيم سبانو رحو” عن سعادته الكبيرة بإنضمامه لأول مرة إلى تشكيلة الخضر.

وتحدث لاعب فالنسيان الفرنسي عن إنضمامه لأول مرة للمنتخب الوطني مباشرة بعد وصوله إلى المركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“أنا جد فخور بتواجدي هنا مع المنتخب الوطني..كنت أحلم باللعب للمنتخب الجزائري منذ عدة سنوات، وأنا جد فخور لأنني أسعد كل العائلة بالأخص والدتي وعائلتي في فرنسا والجزائر”.

وأَضاف” أنتظر بفارغ الصبر بداية التدريبات مع المنتخب الجزائري..أنا أشعر بالفخر والسعادة، والضغط الإيجابي لأنني متواجد مع مجموعة متوجة مؤخرا بلقب كأس أمم إفريقيا”.