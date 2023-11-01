ماكسيم سبانو يقاسم الجزائريين احتفالاتهم بذكرى “1 نوفمبر”

شارك الدولي الجزائري، ماكيم سبانو رحو، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، احتفالاته بذكرى اندلاع ثورة التحرير.

وبمناسلة هذه الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة التحرير، كتب ماكسم سبانو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” معلقا: “المجد لشهدائنا الأبرار”.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة تمجد أحد مشاهد الثورة التحريرية ونظالات الشعب الجزائري.