“ماكسيم سبانو” يُعلق على استدعائه لأول مرة مع الخضر

علّق “ماكسيم سبانو رحو” الوافد الجديد للخضر عن الاستدعاء الأول له مع المنتخب الوطني بعد إعلان “بلماضي” عن قائمة الـ23 لاعب.
وقال “رحو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “هذا فخر كبير بالنسبة لي أن يتم استدعائي للمنتخب الوطني الجزائري”.
وأضاف: “الحلم يتحقق”.
يذكر أن “ماكسيم” يشغل منصب قلب الدفاع ويقدم في مستويات جيدة مع فريقه “فالونسيان”.
Une grande fierté pour moi d’être appelé en équipe national 🇩🇿 c’est un rêve qui prend forme 🙏🏽💚 https://t.co/3iTczvxICM
— Maxime Spano Rahou (@Maxime_Spano) November 10, 2019
التعليقات (0)