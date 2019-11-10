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“ماكسيم سبانو” يُعلق على استدعائه لأول مرة مع الخضر

الرياضة
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“ماكسيم سبانو” يُعلق على استدعائه لأول مرة مع الخضر
بقلم أمير بهلول

علّق “ماكسيم سبانو رحو” الوافد الجديد للخضر عن الاستدعاء الأول له مع المنتخب الوطني بعد إعلان “بلماضي” عن قائمة الـ23 لاعب.

وقال “رحو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “هذا فخر كبير بالنسبة لي أن يتم استدعائي للمنتخب الوطني الجزائري”.

وأضاف: “الحلم يتحقق”.

يذكر أن “ماكسيم” يشغل منصب قلب الدفاع ويقدم في مستويات جيدة مع فريقه “فالونسيان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724259

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