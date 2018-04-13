“ماكسيم لوبيز” :”أنا مصدوم..”

ظهر الجزائري الأصل “ماكسيم لوبيز” في حالة فرحة هيستيرية، سهرة الخميس، بعد تأهل “مارسيليا” للدور نصف النهائي من “الأوروبا ليغ”.

وصرح مُتوسط الميدان الصاعد لجريدة “ليكيب” قائلا :”أنا مصدوم، لقد عشنا أجواء خيالية داخل الملعب طيلة التسعين دقيقة، وتأهلنا مُستحق”.

وواصل :”كل شيء كان خارقا للعادة، الأجواء، الآداء، السيناريو.. فقدت صوتي من الصُراخ، وأردت البكاء في النهاية من شدة الفرحة”.

وختم :”الهدف الأخير الذي سجله “ساكاي” أدخلنا في حالة جنونية، أعتقد بأن جميع سكان مدينة مارسيليا إنفجروا عند هز الشباك”.