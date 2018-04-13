“ماكسيم لوبيز” :”أنا مصدوم..”

الرياضة
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“ماكسيم لوبيز” :”أنا مصدوم..”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الجزائري الأصل “ماكسيم لوبيز” في حالة فرحة هيستيرية، سهرة الخميس، بعد تأهل “مارسيليا” للدور نصف النهائي من “الأوروبا ليغ”.

وصرح مُتوسط الميدان الصاعد لجريدة “ليكيب” قائلا :”أنا مصدوم، لقد عشنا أجواء خيالية داخل الملعب طيلة التسعين دقيقة، وتأهلنا مُستحق”.

وواصل :”كل شيء كان خارقا للعادة، الأجواء، الآداء، السيناريو.. فقدت صوتي من الصُراخ، وأردت البكاء في النهاية من شدة الفرحة”.

وختم :”الهدف الأخير الذي سجله “ساكاي” أدخلنا في حالة جنونية، أعتقد بأن جميع سكان مدينة مارسيليا إنفجروا عند هز الشباك”.

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